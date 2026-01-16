Eventi e scadenze del 16 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Venerdì 16/01/2026 Appuntamenti
: Pitti Immagine Uomo 109
- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026) Attività di Governo - Giorgia Meloni in Giappone
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone (da giovedì 15/01/2026 a sabato 17/01/2026) Scadenze tecniche
- Scadenza Futures su azioni e Opzioni Vicenzaoro January 2026
- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) SIGEP World 2026 - The World Expo for Foodservice Excellence
- Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) Banca d'Italia
- Bollettino Economico Milano Fashion Week Men's 2026
- Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026) Aziende
: Saccheria F.Lli Franceschetti
- CDA: Preconsuntivo Bilancio(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))