Eventi e scadenze del 16 gennaio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 16/01/2026


Appuntamenti:
Pitti Immagine Uomo 109 - Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026)
Attività di Governo - Giorgia Meloni in Giappone - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone (da giovedì 15/01/2026 a sabato 17/01/2026)
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
Vicenzaoro January 2026 - Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026)
SIGEP World 2026 - The World Expo for Foodservice Excellence - Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026)
Banca d'Italia - Bollettino Economico
Milano Fashion Week Men's 2026 - Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile (da venerdì 16/01/2026 a martedì 20/01/2026)
Aziende:
Saccheria F.Lli Franceschetti - CDA: Preconsuntivo Bilancio


