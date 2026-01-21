Milano 17:35
iVision Tech, Borsa Italiana: niente ordini senza limite di prezzo dal 22 gennaio
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 22 gennaio 2026 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie iVision Tech, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.

Oggi la società non è più riuscita a fare prezzo dopo le 10:32, quando segnava 1,595 euro per azione e un rialzo del 5,63%. Il controvalore è stato di appena 33 mila euro.

A far scattare gli acquisti è stata l'apparizione a Davos del presidente francese Emmanuel Macron con addosso gli occhiali della collezione Doublé Or Laminé di Henry Jullien, marchio del gruppo iVision Tech.
