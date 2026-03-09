Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:46
24.666 +0,09%
Dow Jones 19:46
47.159 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Londra: peggiora Melrose Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che passa di mano in perdita del 4,65%.

Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Melrose Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,087 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,202. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,044.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
