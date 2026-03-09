Londra: peggiora Melrose Industries

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che passa di mano in perdita del 4,65%.
Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Melrose Industries
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,087 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,202. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,044.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)