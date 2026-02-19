Milano 18-feb
Giappone, a dicembre crescono più delle attese gli ordini di macchinari del settore privato
(Teleborsa) - Crescono più delle attese gli ordini di macchinari in Giappone a dicembre 2025. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).

Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato una crescita del 25,8% dopo il -7,2% riportato a novembre. In forte crescita anche gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un +19,1% dopo il -11% precedente (vs attese degli analisti per un +5,1%).

Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (+3,6%) ed esteri (+38,7%), registra un aumento dell'23,8% a fronte del +8,5% precedente.
