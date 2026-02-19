Giappone, a dicembre crescono più delle attese gli ordini di macchinari del settore privato

(Teleborsa) - Crescono più delle attese gli ordini di macchinari
in Giappone
a dicembre 2025
. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).
Il totale degli ordinativi al settore privato
ha registrato una crescita del 25,8% dopo il -7,2% riportato a novembre. In forte crescita anche gli ordini core
, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un +19,1% dopo il -11% precedente (vs attese degli analisti per un +5,1%).
Il dato complessivo
, che include anche gli ordini governativi
(+3,6%) ed esteri
(+38,7%), registra un aumento dell'23,8% a fronte del +8,5% precedente.