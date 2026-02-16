Giappone, il PIL torna a crescere ma resta sotto le aspettative

(Teleborsa) - Segnali di crescita per l'economia del Giapponedell'anno. Secondo l'giapponese, il(PIL) nei tre mesi è salito dello 0,1% seppur marginalmente rispetto alla crescita dello 0,4% indicato nella stima preliminare. Nel trimestre precedente, il PIL era sceso dello 0,7%.Anche su base annua, il Prodotto Interno Lordo registra una espansione dello 0,2% inferiore rispetto al +1,6% delle stime di consensus e al -2,3% del trimestre precedente.