Milano 12:23
45.122 +2,49%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 12:23
10.413 +1,59%
Francoforte 12:23
23.949 +2,30%

AT&T, investimento da 250 miliardi di dollari in 5 anni in USA per potenziare infrastrutture

Finanza, Telecomunicazioni
AT&T, investimento da 250 miliardi di dollari in 5 anni in USA per potenziare infrastrutture
(Teleborsa) - AT&T, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha annunciato un investimento e una spesa di oltre 250 miliardi di dollari per il futuro della connettività avanzata negli Stati Uniti, costruendo le reti ad alta velocità e la resilienza necessarie per la prossima era di innovazione e crescita.

"Oggi, stiamo impegnando oltre 250 miliardi di dollari per aumentare la competitività della connettività negli Stati Uniti ed espandere l'accesso alle principali reti in fibra ottica e wireless di AT&T, il modo migliore per accedere a Internet - ha dichiarato il CEO John Stankey - L'attuale politica federale in materia di telecomunicazioni è la più solida che abbia mai visto nella mia carriera, rendendo possibile il nostro impegno a investire. Non vediamo l'ora di servire le comunità e le aziende americane per i prossimi 150 anni".
Condividi
```