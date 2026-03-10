AT&T, investimento da 250 miliardi di dollari in 5 anni in USA per potenziare infrastrutture

AT&T

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha annunciato unper il futuro della connettività avanzata negli Stati Uniti, costruendo le reti ad alta velocità e la resilienza necessarie per la prossima era di innovazione e crescita."Oggi, stiamo impegnando oltre 250 miliardi di dollari per aumentare la competitività della connettività negli Stati Uniti ed espandere l'accesso alle principali reti in fibra ottica e wireless di AT&T, il modo migliore per accedere a Internet - ha dichiarato il- L'attuale politica federale in materia di telecomunicazioni è la più solida che abbia mai visto nella mia carriera, rendendo possibile il nostro impegno a investire. Non vediamo l'ora di servire le comunità e le aziende americane per i prossimi 150 anni".