Eni avvia l’export della Fase 2 del progetto Congo LNG

(Teleborsa) - Il, e l’, nellaL’evento segna l’e costituisce un ulteriore passo verso. Il progetto rafforza il posizionamento del gruppo nel mercato del GNL grazie a flessibilità operativa, competitività e ampia diversificazione geografica degli asset.Con l’entrata in funzione della Fase 2, Congo LNG raggiunge una capacità complessiva di liquefazione di 3 milioni di tonnellate annue (MTPA) di GNL, equivalenti. La produzione è alimentata dalle risorse dei giacimenti Nené e Litchendjili, situati nella licenza offshore Marine XII.Commentando il traguardo,ha dichiarato: "Questo risultato è frutto delEni è stata l’unica società a investire sul gas per sviluppare il mercato domestico e ridurre il flaring di routine, una scelta avviata oltre vent’anni fa che ha consentito di individuare volumi tali da permetterne anche l’esportazione. La Fase 2 di Congo LNG è stata realizzata in tempi record rispetto agli standard del settore, contribuendo ad aumentare la disponibilità di gas sui mercati internazionali, a rafforzare la sicurezza energetica italiana ed europea e a generare benefici concreti per l’economia locale".Congo LNGe per i mercati internazionali, grazie a un progetto caratterizzato da costi competitivi e solide performance ambientali. La, avviata con l’unità Tango FLNG, ha raggiunto lo start up nel dicembre 2023, a poco più di un anno dalla definizione del progetto. Laè entrata in funzione a soli 35 mesi dall’inizio della costruzione dell’unità Nguya FLNG, stabilendo un nuovo riferimento per rapidità di esecuzione ed efficienza nel settore.