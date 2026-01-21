New York: in rally Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Western Digital

Nasdaq 100

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,25%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 247,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 230,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 263,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)