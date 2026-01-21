New York: in rally Western Digital

(Teleborsa) - Effervescente la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,25%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 247,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 230,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 263,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)