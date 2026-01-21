Oro tocca nuovo record storico vicino ai 4.900 dollari

(Teleborsa) -saluta l'alba del nuovo giorno, uno stato ormai consueto per il metallo prezioso, che nel 2025 ha toccato nuovi massimi di tutti i tempi almeno 555 volte, in media una a settimana, registrando un incremento del 60%. Ora, i prezzi del metallo stannoe vedono molto da vicino il target dei 5.000 dollari.La settimana è iniziata con la rincorsa, a causa delle, ma il vertice di Davos ha notevolmente alzato i toni del dibattito e spinto gli investitori a(Wall Street Europa e Asia hanno chiuso in rosso) per orientarsi verso i cosiddetti, complice anche laNaturalmente, lehanno amplificato un movimento di fondo giustificato anche da altri fattori, come la(acquisti delle banche centrali e flussi di ETF) e la prospettiva di, in primis la Fed che si avvia verso un cambio del timone a metà anno.Ilè balzato del 2,3% a 4.872,13 dollari l'oncia, dopo aver toccato un nuovo. Anche iper consegna febbraio hanno raggiunto nuovi picchi di, per poi attestarsi a 4.841,86 Usd/oncia, in vantaggio dell'1,6%. La performance da inizio settimana fa già segnare un rialzo di oltre il 6%, poiché l'ottava è iniziata con un crescendo di tensioni a livello geopolitico. Tra gli altri metalli preziosi, il future di marzo sull'scambia a 94,45 dollari l'oncia, con una lievissima correzione (-0,19%) rispetto alla vigilia, ma vicinissimo al picco di tutti i tempi diraggiunto nelle scorse ore. Ilin consegna aprile ha raggiunto il massimo storico dil'oncia, per poi posizionarsi a 2.445,80 dollari, mentre il future sulin consegna a marzo ha raggiunto un picco diper poi portarsi a 1.891 Usd.Se la settimana era iniziata con lee con una risposta sulla difensiva della UE, inotevolmente all'avvio del World Economic Forum di(Svizzera). Il Presidentedi applicare all'Europae questa ha risposto promettendo contro-dazi per 93 miliardi. Poi è andata in scena unaa distanza fra il Presidente francese("Basta bulli") ed il leader statunitense, che ha dichiarato, promettendo dazi fino al 200%. Il tycoon sbarcherà oggi a Davos e il suo arrivo non preannuncia nulla di positivo., poiché si ritiene che il rally non sia esaurito, nonostante il metallo lo scorso anno abbia aggiornato 55 volte i suoi massimi storici e portato a casa un rialzo di circa il 60%. Per gli esperti dell, le prospettive dell'oro per il 2026 sono definite dall'incerto contesto economico che gli investitori stanno attualmente affrontando e, proprio come il 2025, l'anno a venire potrebbe portare unafinanziari, chePer gli analisti di J, l'oro potrebbe raggiungere unl'oncia, per poi salire verso il'oncia entro la. "Sebbene questo rally dell'oro non sia stato, e non sarà, lineare, riteniamo che le tendenze che hanno guidato questo rialzo dei prezzi dell'oro non siano ancora esaurite", ha affermato Natasha Kaneva, responsabile della strategia globale sulle materie prime di J.P. Morgan, agglungendo "la tendenza a lungo termine delle riserve ufficiali e della diversificazione degli investitori nell'oro deve ancora proseguire. Prevediamo che la domanda di oro spingerà i prezzi verso i 5.000 dollari l'oncia entro la fine del 2026".Ormai bruciate le previsioni di crescita formulate dagli esperti diche vedevano l'oro a 4.900 dollari entro fine 2026, ma questo target è stato già raggiunto con mesi di anticipo. Stesso discorso per gli analisti di, che indicavano l'oro a 4.400 dollari l'oncia nel 2026, ma questa soglia è stata ormai ampiamente superata sul mercato.