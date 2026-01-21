Oro tocca nuovo record storico vicino ai 4.900 dollari

(Teleborsa) - L'oro
saluta l'alba del nuovo giorno su nuovi record storici
, uno stato ormai consueto per il metallo prezioso, che nel 2025 ha toccato nuovi massimi di tutti i tempi almeno 555 volte, in media una a settimana, registrando un incremento del 60%. Ora, i prezzi del metallo stanno approcciando la soglia dei 4.900 dollari
e vedono molto da vicino il target dei 5.000 dollari.
La settimana è iniziata con la rincorsa, a causa delle minacce di Trump sulla Groenlandia
, ma il vertice di Davos ha notevolmente alzato i toni del dibattito e spinto gli investitori a fuggire dai mercati azionari
(Wall Street Europa e Asia hanno chiuso in rosso) per orientarsi verso i cosiddetti beni rifugio (safe Heaven)
, complice anche la debolezza del biglietto verde.
Naturalmente, le tensioni geopolitiche
hanno amplificato un movimento di fondo giustificato anche da altri fattori, come la forte domanda
(acquisti delle banche centrali e flussi di ETF) e la prospettiva di politiche accomodanti parte delle banche centrali
, in primis la Fed che si avvia verso un cambio del timone a metà anno. Quotazioni vicine a 4.900 dollari
Il prezzo spot dell'ro
è balzato del 2,3% a 4.872,13 dollari l'oncia, dopo aver toccato un nuovo massimo storico di 4.878,30 dollari
. Anche i future sull'oro
per consegna febbraio hanno raggiunto nuovi picchi di 4.890,35 dollari l'oncia
, per poi attestarsi a 4.841,86 Usd/oncia, in vantaggio dell'1,6%. La performance da inizio settimana fa già segnare un rialzo di oltre il 6%, poiché l'ottava è iniziata con un crescendo di tensioni a livello geopolitico. Tra gli altri metalli preziosi, il future di marzo sull'argento
scambia a 94,45 dollari l'oncia, con una lievissima correzione (-0,19%) rispetto alla vigilia, ma vicinissimo al picco di tutti i tempi di 95,77 dollari
raggiunto nelle scorse ore. Il platino
in consegna aprile ha raggiunto il massimo storico di 2.519,51 dollari
l'oncia, per poi posizionarsi a 2.445,80 dollari, mentre il future sul palladio
in consegna a marzo ha raggiunto un picco di 1.943,25 dollari
per poi portarsi a 1.891 Usd. Le tensioni rimbalzate da Davos
Se la settimana era iniziata con le minacce di Trump sulla Groenlandia
e con una risposta sulla difensiva della UE, i toni si sono alzati
notevolmente all'avvio del World Economic Forum di Davos
(Svizzera). Il Presidente Trump ha minacciato
di applicare all'Europa nuovi dazi
e questa ha risposto promettendo contro-dazi per 93 miliardi. Poi è andata in scena una querelle
a distanza fra il Presidente francese Emmanuel Macron
("Basta bulli") ed il leader statunitense, che ha dichiarato guerra allo champagne
, promettendo dazi fino al 200%. Il tycoon sbarcherà oggi a Davos e il suo arrivo non preannuncia nulla di positivo.Le attese sul 2026 e 2027Le attese degli analisti sull'oro restano molto positive
, poiché si ritiene che il rally non sia esaurito, nonostante il metallo lo scorso anno abbia aggiornato 55 volte i suoi massimi storici e portato a casa un rialzo di circa il 60%. Per gli esperti del World Gold Counci
l, le prospettive dell'oro per il 2026 sono definite dall'incerto contesto economico che gli investitori stanno attualmente affrontando e, proprio come il 2025, l'anno a venire potrebbe portare una significativa volatilità sui mercati
finanziari, che supporta una ulteriore crescita dell'oro
.
Per gli analisti di JP Morgan
, l'oro potrebbe raggiungere una media di 5.055 dollari
l'oncia entro l'ultimo trimestre del 2026
, per poi salire verso i 5.400 dollari
l'oncia entro la fine del 2027
. "Sebbene questo rally dell'oro non sia stato, e non sarà, lineare, riteniamo che le tendenze che hanno guidato questo rialzo dei prezzi dell'oro non siano ancora esaurite", ha affermato Natasha Kaneva, responsabile della strategia globale sulle materie prime di J.P. Morgan, agglungendo "la tendenza a lungo termine delle riserve ufficiali e della diversificazione degli investitori nell'oro deve ancora proseguire. Prevediamo che la domanda di oro spingerà i prezzi verso i 5.000 dollari l'oncia entro la fine del 2026".
Ormai bruciate le previsioni di crescita formulate dagli esperti di Goldman Sachs,
che vedevano l'oro a 4.900 dollari entro fine 2026, ma questo target è stato già raggiunto con mesi di anticipo. Stesso discorso per gli analisti di Morgan Stanley
, che indicavano l'oro a 4.400 dollari l'oncia nel 2026, ma questa soglia è stata ormai ampiamente superata sul mercato.