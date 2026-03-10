Cina, surplus commerciale a un nuovo massimo storico nei primi due mesi dell'anno

(Teleborsa) - Il surplus commerciale della Cina
ha raggiunto il massimo storico nel periodo gennaio-febbraio
combinato. La bilancia commerciale è salita a 213,62 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 179,6 miliardi di dollari e dopo i 114,1 miliardi di dollari del periodo precedente.
Le esportazioni
sono aumentate del 21,8% su base annua nel periodo gennaio-febbraio combinato, superando la crescita del 7,1% prevista dagli analisti e dopo il +6,6% precedente.
Le importazioni
sono aumentate del 19,8% nei primi due mesi rispetto all'anno precedente, contro le aspettative di una crescita del 6,3% e dopo il +5,7% precedente.
I dati governativi hanno mostrato che, mentre gli scambi commerciali con gli Stati Uniti
sono crollati del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli scambi commerciali con l'UE
sono aumentati del 19,9%.(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)