Cina, surplus commerciale a un nuovo massimo storico nei primi due mesi dell'anno

(Teleborsa) - Il surplus commerciale della Cina ha raggiunto il massimo storico nel periodo gennaio-febbraio combinato. La bilancia commerciale è salita a 213,62 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 179,6 miliardi di dollari e dopo i 114,1 miliardi di dollari del periodo precedente.

Le esportazioni sono aumentate del 21,8% su base annua nel periodo gennaio-febbraio combinato, superando la crescita del 7,1% prevista dagli analisti e dopo il +6,6% precedente.

Le importazioni sono aumentate del 19,8% nei primi due mesi rispetto all'anno precedente, contro le aspettative di una crescita del 6,3% e dopo il +5,7% precedente.

I dati governativi hanno mostrato che, mentre gli scambi commerciali con gli Stati Uniti sono crollati del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli scambi commerciali con l'UE sono aumentati del 19,9%.

