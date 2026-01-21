Panetta, variabili "non più geopolitiche, ma politiche" condizionano scelte

(Teleborsa) - Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha
avvertito che variabili non più "geopolitiche", ma ormai "sempre più politiche"
, stanno condizionando
le scelte di investimento, il commercio internazionale e, più in generale, l'andamento dell'economia e le politiche sui tassi d'interesse
. "Tutto questo - ha affermato il banchiere intervenendo al Comitato esecutivo dell'ABI a Milano - rende molto difficile fare valutazioni
di carattere economico e molto difficile avere un quadro coerente della situazione".
Panetta ha spiegato che "stiamo assistendo a movimenti dei tassi d'interesse" molto rapidi
, in risposta "agli annunci che avete visto in questi giorni sulla scena internazionale", che hanno ripercussioni sull'Europa "attraverso i cambi"
ed erano "ben difficili da prevedere ex ante, ma anche ex post".
Il Governatore ha fatto cenno anche all'
importanza della tecnologia
, che definisce nuovo "baricentro dell'economia mondiale" ed al centro di una rivoluzione
che "per la prima volta sta avvenendo in modo totalmente non cooperativo
" tra Paesi del mondo. Una rivoluzione che assorbe "sono centinaia e centinaia di miliardi", mentre "il divario
che si è costruito è enorme
e recuperarlo sarà ben difficile".
A proposito della congiuntura mondiale,
Panetta ha affermato che "è chiaramente migliore
rispetto a quella che ci aspettavamo l'anno scorso", ma "l'Italia sta soffrendo"
a causa dei dazi e della Germania che cresce poco.
Il numero uno di Palazzo Koch ha fatto cenno anche alla situazione delle banche,
affermando che "sono generalmente più redditizie
", ma i "rischi stanno crescendo
". Panetta ha però posto l'accento sulla necessità di una semplificazione normativa,
sottolineando che "dove ci sono ridondanze di regolamentazioni, o oneri legati a complessità di carattere normativo, q0ueste vanno tolte di mezzo". "Il dibattito sulla semplificazione è cresciuto, si è diffuso e l'Eurosistema nei mesi scorsi ha approcciato in pieno questa idea di semplificare", ha concluso.