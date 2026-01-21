Panetta, variabili "non più geopolitiche, ma politiche" condizionano scelte

(Teleborsa) - Il Governatore della Banca d'Italiaavvertito che, stannole scelte di investimento, il commercio internazionale e, più in generale, l'andamento dell'economia e le. "Tutto questo - ha affermato il banchiere intervenendo al Comitato esecutivo dell'ABI a Milano - rende moltodi carattere economico e molto difficile avere un quadro coerente della situazione".Panetta ha spiegato che "stiamo assistendo a, in risposta "agli annunci che avete visto in questi giorni sulla scena internazionale", che hannoed erano "ben difficili da prevedere ex ante, ma anche ex post".Il Governatore ha fatto cenno anche allimportanza della, che definisce nuovo "baricentro dell'economia mondiale" ed al centro di unache "per la prima volta sta avvenendo in modo totalmente" tra Paesi del mondo. Una rivoluzione che assorbe "sono centinaia e centinaia di miliardi", mentre "ilche si è costruito èe recuperarlo sarà ben difficile".A proposito dellaPanetta ha affermato che "rispetto a quella che ci aspettavamo l'anno scorso", maa causa dei dazi e della Germania che cresce poco.Il numero uno di Palazzo Koch ha fatto cenno anche allaaffermando che "sono generalmente", ma i "". Panetta ha però posto l'accento sulla necessità di unasottolineando che "dove ci sono ridondanze di regolamentazioni, o oneri legati a complessità di carattere normativo, q0ueste vanno tolte di mezzo". "Il dibattito sulla semplificazione è cresciuto, si è diffuso e l'Eurosistema nei mesi scorsi ha approcciato in pieno questa idea di semplificare", ha concluso.