Panetta (Bankitalia): fratture ampliate ma crescita sopra le attese, segno di capacità di adattamento

(Teleborsa) - Le tensioni geopolitiche "non si sono attenuate", ma anzi "le, rendendo il contesto internazionale più instabile.: la crescita ha superato le attese e il commercio internazionale ha continuato a espandersi". Lo ha detto, al 32° congresso annuale dell'Assiom Forex presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia."È il- ha sottolineato il Governatore - Riflette, in misura significativa, l'emergere di un nuovo ciclo tecnologico trainato dall'intelligenza artificiale, che alimenta l'innovazione, stimola gli investimenti e sostiene gli scambi".Sull'AI, Panetta ha sostenuto che "è ancora presto per valutarne appieno la portata. Emergono tuttavia indicazioni coerenti con una trasformazione destinata a incidere profondamente sulle prospettive di crescita. È. Permangono tuttavia incertezze rilevanti sull'intensità del suo impatto e sulla sua distribuzione tra paesi, settori e lavoratori. Restano, sull'evoluzione delle disuguaglianze e sulla concentrazione del potere economico".La trasformazione indotta dall'AI non deve comunque "indurre a sottovalutare leglobale: l'elevato indebitamento pubblico, gli squilibri nei saldi esterni e l'accumulo di vulnerabilità latenti nei mercati finanziari"."Le fonti di incertezza più rilevanti restano tuttavia il confronto geopolitico e la crescente segmentazione degli scambi, con l'emergere di nuove barriere alla circolazione di beni, servizi, tecnologie e idee - ha evidenziato il banchiere centrale - Lo shock tecnologico ne ha finora attenuato l'impatto; ma l'per l'economiaglobale"."L'. In presenza di tensioni geopolitiche persistenti, occorre rafforzare i canali di cooperazione esistenti eper contenere i rischi e preservare la continuità degli scambi - ha aggiunto - Ciò non implica che la frammentazione dell'economia mondiale rappresenti un esito inevitabile. Il sistema multilaterale, pur con i suoi limiti, ha assicurato per decenni progresso e prosperità. In un contesto di interdipendenza ormai globale – nell'economia, nella tecnologia e nella finanza – il rispetto di regole condivise e l'aggiornamento delle istituzioni comuni costituiscono un interesse convergente per tutti i paesi, anche per quelli di maggiore peso sistemico".Chiudendo il suo discorso con un omaggio a Venezia, descritta come "una città che ha fondato la propria grandezza sull'apertura e sugli scambi tra culture e mondi diversi", ha detto che ". Cooperare, rispettare regole comuni, guardare oltre il breve periodo non è un retaggio del passato, ma la condizione per governare il futuro".