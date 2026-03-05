Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:25
24.936 -0,63%
Dow Jones 18:25
47.841 -1,84%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Piazza Affari: violenta contrazione per il FTSE Italia All-Share Financials

Il FTSE Italia All-Share Financials crolla dell'1,69%, scendendo fino a 36.834,44 punti.
