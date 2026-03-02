Milano 17:19
46.285 -1,96%
Nasdaq 17:19
24.909 -0,20%
Dow Jones 17:19
48.853 -0,26%
Londra 17:19
10.783 -1,17%
Francoforte 17:18
24.687 -2,36%

FTSE Italia All-Share Financials, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
FTSE Italia All-Share Financials, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la seduta a 38.207,65 punti.
Condividi
```