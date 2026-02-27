Milano 16:21
47.226 -0,42%
Nasdaq 16:21
24.923 -0,44%
Dow Jones 16:21
48.845 -1,32%
Londra 16:21
10.891 +0,40%
Francoforte 16:21
25.277 -0,05%

Piazza Affari: giornata depressa per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il FTSE Italia All-Share Financials
Perde terreno il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 39.887,98 punti, ritracciando dell'1,16%.
Condividi
```