Milano 16:42
46.820 +0,75%
Nasdaq 16:42
24.773 -0,96%
Dow Jones 16:42
48.971 -1,32%
Londra 16:42
10.685 -0,02%
Francoforte 16:42
25.034 -0,90%

Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il FTSE Italia All-Share Financials

Il FTSE Italia All-Share Financials avanza in maniera frazionale, arrivando a 40.495,84 punti.
