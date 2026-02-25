Milano 16:28
46.982 +0,71%
Nasdaq 16:28
25.284 +1,23%
Dow Jones 16:28
49.256 +0,17%
Londra 16:28
10.766 +0,80%
Francoforte 16:28
25.134 +0,59%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials

Performance positiva per il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata in aumento dell'1,26% rispetto alla chiusura precedente.
