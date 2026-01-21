Milano 9:07
Regno Unito, inflazione risale al 3,4% a dicembre

(Teleborsa) - Risulta oltre le attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di dicembre 2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento dello 0,4% su base mensile, in linea con le attese, contro il -0,2% del mese precedente.

Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,4%, oltre il +3,2% del mese precedente e rispetto al +3,3% stimato dagli analisti.

Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in aumento dello 0,3% su base mensile, come il consensus, dopo il -0,2% di novembre. La variazione tendenziale si attesta al 3,2%, inferiore al 3,3% atteso ed in linea con il mese precedente.

(Foto: Dominika Gregušová | Pexels)
