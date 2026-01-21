SCARPA lancia Mojito Re-Shoes, la prima scarpa outdoor a filiera circolare

(Teleborsa) - SCARPA
, azienda italiana leader nelle calzature outdoor, annuncia il lancio della Mojito Re-Shoes,
nuova versione dell’iconico modello ispirato al climbing, progettata secondo i principi dell’eco-design
. È la prima calzatura a offrire una soluzione circolare per la gestione del fine vita all’interno della stessa filiera produttiva, sviluppata grazie al progetto LIFE Re-Shoes
, coordinato da SCARPA nell’ambito del programma LIFE dell’Unione Europea.
La campagna di raccolta, attiva per due anni nella rete distributiva europea, ha permesso di recuperare calzature usate sufficienti a produrre 15.000 paia di Mojito Re-Shoes
, segnando un passo concreto verso l’integrazione del riciclo nella filiera produttiva e la riduzione di materie prime vergini, emissioni e sprechi in un mercato che ogni anno produce circa 24 miliardi di paia di scarpe
.
"Con le Mojito Re-Shoes dimostriamo che è possibile ottenere funzionalità e design utilizzando materiali riciclati opportunamente combinati in un unico prodotto," commenta Sandro Parisotto, Presidente di SCARPA
. "Questo progetto, che ora si conclude con la commercializzazione del prodotto, rappresenta un nuovo punto di partenza per l’industria calzaturiera: l’idea è quella di sviluppare un nuovo modello di business più sostenibile
, in cui le calzature a fine vita diventino la fonte da cui ricavare nuovi materiali da impiegare direttamente nella produzione di nuove scarpe. Un approccio circolare che restituisce valore a ciò che esiste già, riduce gli sprechi e promuove un’idea più consapevole di prodotto e di impresa".
Il cuore dell’innovazione è un processo avanzato di idrolisi selettiva,
che ha permesso di separare tomaia e suola, decomporre chimicamente la pelle e rigenerarla in nuovo materiale. Le suole usurate sono state macinate e trasformate in nuove intersuole
, mentre il nuovo battistrada ed i rinforzi sono stati ottenuti con alte percentuali di materiale riciclato. Nel dettaglio, l’intersuola contiene fino al 35% di materiale proveniente da suole macinate e la suola è composta per il 50% da gomma devulcanizzata, ottenuta dagli scarti produttivi di SCARPA.
In generale, le scarpe risultano difficili da riciclare a causa della complessa stratificazione di materiali eterogenei che le compongono, spesso difficili da separare in fase di smaltimento. La Mojito Re-Shoes, invece, è stata progettata seguendo i principi del "design for recycling"
: sono stati eliminati gli occhielli in metallo, ridotto il numero di materiali utilizzati e impiegate nuove tecnologie, favorendo così la separabilità dei componenti (suola e tomaia). Questo approccio rende a sua volta la Mojito Re-Shoes più facilmente riciclabile a fine vita, senza comprometterne l’estetica e la funzionalità che hanno reso iconico il modello originale.
Il processo di riciclo e quello produttivo sono tracciabili digitalmente e accompagnati da un’analisi LCA
(Life Cycle Assessment) che fornirà dati puntuali su emissioni, consumo di acqua, energia e sostanze chimiche impiegate nel processo produttivo.