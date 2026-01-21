SCARPA lancia Mojito Re-Shoes, la prima scarpa outdoor a filiera circolare

(Teleborsa) -, azienda italiana leader nelle calzature outdoor, annuncia il lancio dellanuova versione dell’iconico modello ispirato al climbing, progettata secondo i principi dell’. È la prima calzatura a offrire una soluzione circolare per la gestione del fine vita all’interno della stessa filiera produttiva, sviluppata grazie al, coordinato da SCARPA nell’ambito del programma LIFE dell’Unione Europea.La campagna di raccolta, attiva per due anni nella rete distributiva europea, ha permesso di, segnando un passo concreto verso l’integrazione del riciclo nella filiera produttiva e la riduzione di materie prime vergini, emissioni e sprechi in un mercato che ogni anno"Con le Mojito Re-Shoes dimostriamo che è possibile ottenere funzionalità e design utilizzando materiali riciclati opportunamente combinati in un unico prodotto," commenta. "Questo progetto, che ora si conclude con la commercializzazione del prodotto, rappresenta un nuovo punto di partenza per l’industria calzaturiera:, in cui le calzature a fine vita diventino la fonte da cui ricavare nuovi materiali da impiegare direttamente nella produzione di nuove scarpe. Un approccio circolare che restituisce valore a ciò che esiste già, riduce gli sprechi e promuove un’idea più consapevole di prodotto e di impresa".Il cuore dell’innovazione è unche ha permesso di separare tomaia e suola, decomporre chimicamente la pelle e rigenerarla in nuovo materiale. Le suole usurate sono state, mentre il nuovo battistrada ed i rinforzi sono stati ottenuti con alte percentuali di materiale riciclato. Nel dettaglio, l’intersuola contiene fino al 35% di materiale proveniente da suole macinate e la suola è composta per il 50% da gomma devulcanizzata, ottenuta dagli scarti produttivi di SCARPA.In generale, le scarpe risultano difficili da riciclare a causa della complessa stratificazione di materiali eterogenei che le compongono, spesso difficili da separare in fase di smaltimento. La: sono stati eliminati gli occhielli in metallo, ridotto il numero di materiali utilizzati e impiegate nuove tecnologie, favorendo così la separabilità dei componenti (suola e tomaia). Questo approccio rende a sua volta la Mojito Re-Shoes più facilmente riciclabile a fine vita, senza comprometterne l’estetica e la funzionalità che hanno reso iconico il modello originale.Il processo di riciclo e quello produttivo sono(Life Cycle Assessment) che fornirà dati puntuali su emissioni, consumo di acqua, energia e sostanze chimiche impiegate nel processo produttivo.