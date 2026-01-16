Vicenzaoro January: al via il salone internazionale del gioiello

(Teleborsa) - Consolidatasostenuta da un quartiere fieristico in fase finale di ampliamento. Questo il messaggio lanciato stamane nel corso della cerimonia inaugurale di, il salone internazionale del gioiello diA dare il via alla cerimonia i saluti istituzionali del"Il Veneto e` il. Con oltre. Il distretto di Vicenza, in particolare, e` l’orgoglio del nostro saper fare: un esempio riconosciuto nel mondo per qualita` e resilienza, che brilla sul palcoscenico globale di Vicenzaoro dialogando con i mercati internazionali".A seguire l’intervento dell’: "Questa edizione di Vicenzaoro si apre con un forte segnale di fiducia e ottimismo, grazie a un lavoro corale che ha coinvolto imprese e istituzioni. E` l’ultima edizione in un quartiere fieristico in trasformazione che, rendendoci ancora piu` competitivi. Da Vicenza parte un messaggio chiaro: quando il sistema Paese lavora unito, le persone, i luoghi e i prodotti diventano motore di sviluppo".Alla cerimonia di apertura, condotta da, sono intervenuti ancheQuesta nuova edizione di gennaio diprevalentemente da Turchia, India, Thailandia, e Hong Kong, Germania, Francia e Belgio. Sono. In testa per presenze: Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti.In contemporanea a Vicenzaoro si e` aperto, il salone b2b di Italian Exhibition Group che ospita i migliori macchinari e le tecnologie di filiera, unico evento di settore in cui questi possono essere visti operare dal vivo. Espongono 170 aziende da 16 Paesi, con una presenza estera pari al 40%, guidata da Germania, Svizzera, Turchia, India e Stati Uniti. Dal prossimo settembre, con la piena operativita` del nuovo padiglione, IEG arricchira` la technology agenda grazie a una seconda edizione annuale di T.Gold, che rafforzera` contenuti, formazione e partnership strategiche.Aperto anche il sipario dil’evento dedicato a collezionisti e appassionati che accoglie 55 espositori, in crescita del 25%, rispetto allo scorso settembre, in programma fino a lunedi` 19 gennaio. Il marketplace ad ingresso gratuito, previa registrazione on line, ospita i maggiori dealer italiani e internazionali di gioielleria d’epoca e i piu` qualificati specialisti di orologeria. Non solo esposizione ma anche talk con protagonisti ed esperti, incontri e momenti di formazione pensati per approfondire storia, tecnica e valore culturale dei pezzi d’epoca.Trasparenze di diamanti dal taglio rosellato, uso del titanio, abbondanza di cromie, e un occhio che di tanto in tanto strizza al passato dell’arte de´co. Uso innovativo della materia prima, grandi volumi che incuriosiscono i mercati del Medio Oriente, il ritorno della perla come protagonista anche in un abbraccio con il pave´ di diamanti. In questapassato e presente si mescolano insieme a suggestioni tra oriente e occidente che danno forma a smeraldi, oro bianco e oro rosa. E` unaTra i grandi brand del Made in italy vince la compresenza di collezioni vintage delle maison e le nuove collezioni per la stagione primavera estate racchiuse negli scrigni custoditi negli stand.Una mattinata formativa ha preceduto l’inaugurazione di Vicenzaoro. Al Teatro Palladio, si e` tenuto Golden Talk, evento organizzato nell’ambito diL’iniziativa, promossa daha coinvolto circa 650 studenti di 11 istituti. Al centro, le testimonianze dei professionisti che hanno offerto ai giovani una visione concreta delle competenze richieste dal settore orafo-gioielliero.Nel pomeriggio della giornata inaugurale, all’Educational Hub, si tiene l’appuntamento curato dal Club degli Orafi Metalli preziosi nell’era Trump:un’analisi articolata degli scenari macroeconomici e settoriali che interessano la filiera orafa e dell’andamento congiunturale del comparto, del clima di fiducia degli imprenditori e le prospettive di sviluppo in un mercato globale in trasformazione.Domani,. Si comincia con, alle ore 11 al Teatro Palladio, per esplorare il nuovo paradigma nella gioielleria. Alle 11.30, in Sala Canova, si tengono invececon i suoi grandi protagonisti che riunisce i principali specialisti per analizzare mercato, tendenze, rischi e opportunita` del settore vintage e pre-owned. Sempre in Sala Canova, ma alle 14.00, e` in programma la presentazione del libro Storia dell’orologeria italiana. Dche ripercorre la storia dei protagonisti che hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo dell’orologeria italiana. Nello stesso orario, all’: le caratteristiche e le prospettive del mercato nazionale, il convegno affronta il tema dei cambiamenti che stanno caratterizzando il mercato nazionale, partendo da un’indagine sociologica costruita sul campo e dedicata al retail multimarca.