Glencore, in trattative per vendere il 40% delle miniere in Congo a un consorzio sostenuto dagli USA

Glencore

(Teleborsa) -ha stipulato martedì un Memorandum d'Intesa non vincolante per la potenziale cessione a(Orion CMC) una partecipazione del 40% nei suoi asset nella(RDC), Mutanda Mining (Mumi) e Kamoto Copper Company (KCC). L'operazione stima un enterprice value combinato degli asset a circa 9 miliardi di dollari.Orion CMC avrà il diritto di nominare amministratori non esecutivi per gli asset e di dirigere la vendita della quota di produzione degli asset ad acquirenti designati, in conformità con l'Accordo di Partenariato Strategico tra Stati Uniti e RDC,. Mumi e KCC continuerebbero a essere gestite da Glencore.Glencore e Orion CMC cercheranno inoltre opportunità perMumi e KCC, collaborando con il governo della RDC e Gécamines, l'attuale partner di Glencore in KCC, nonché pere, più in generale, nellaOrion CMC, costituito nell'ottobre 2025 e guidato da Orion Resource Partners in collaborazione con il governo degli Stati Uniti, è un consorzio progettato per supportare gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner nello sviluppo diche sostengono la futura crescita economica e la sicurezza.La transazione proposta rimane soggetta alla due diligence, alla sottoscrizione di documentazione giuridicamente vincolante e a qualsiasi approvazione normativa applicabile.Ilha dichiarato: "Il governo degli Stati Uniti è pienamente impegnato a rispettare gli Accordi di Washington e a garantire pace, stabilità e prosperità nell'intera regione dei Grandi Laghi. Questa proposta di transazione tra Glencore e l'Orion Critical Minerals Consortium, sostenuto dagli Stati Uniti, riflette gli obiettivi fondamentali dell'Accordo di partenariato strategico tra Stati Uniti e Repubblica Democratica del Congo, incoraggiando maggiori investimenti statunitensi nel settore minerario della Repubblica Democratica del Congo e promuovendo flussi sicuri, affidabili e reciprocamente vantaggiosi di minerali essenziali tra i nostri due Paesi"., ha dichiarato: "Questa proposta di partnership tra Orion CMC e Glencore ha il potenziale per generare rendimenti significativi sia per gli Stati Uniti che per la Repubblica Democratica del Congo., ha dichiarato: "L'operazione proposta rappresenta anche un significativo voto di fiducia negli sforzi in corso del governo della RDC per attrarre importanti investimenti esteri nel Paese e sviluppare ulteriormente la sua industria mineraria. In qualità di maggiore produttore mondiale di cobalto e uno dei maggiori produttori di rame, la RDC svolge un ruolo fondamentale nel supportare lo sviluppo tecnologico, della difesa e delle infrastrutture critiche, oggi e in futuro."