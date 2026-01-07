VO Vintage torna a gennaio con più espositori, storie e cultura dell'antico

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, la manifestazione ospitata alla Fiera di Vicenza da, si estende ancora, accogliendorispetto alla scorsa edizione di settembre. La kermesse, in programmaprevede un ingresso gratuito, previa registrazione sul sito di manifestazione, per portare gli appassionati di gioielli d'epoca in un viaggio senza tempo, fra i 28 migliori dealer della gioielleria vintage italiani ed esteri e 27 dealer dell’orologeria.Nella giornata di, VO Vintage ha in programmadedicati alla provenienza, alla rarità e alla conservazione dei pezzi storici. Tappa obbligata è la mostra dedicata a una vera icona: il(1960–1967). Il quadrante Gilt, tecnologia ormai abbandonata, ha segnato un’epoca fra il 1960 ed il 1967, grazie alla lucentezza ed ai toni caldi dell’oro. In mostra, tutti in ordine cronologico, grazie a prestiti di privati e di dealer. Una mostra completa di memorabilia e materiali pubblicitari storici, curata da Fabrizio Artioli, Marco Di Falco e Andrea Piccinini.Nell'ambito della, si segnala la presenza di, quinta generazione di gioiellieri specializzati in vintage signed jewellery, diamanti di taglio antico e pietre di colore, la bergamasca, da 25 anni riferimento in Italia per appassionati di gioielleria d’epoca e vintage,, spazio d’arte che a La Spezia unisce preziosi d’epoca provenienti da collezioni nobiliari,, fondata da due gemmologi con esperienze per grandi maison internazionali dei diamanti e della gioielleria,"figlia d’arte" conosciuta per pezzi da collezione unicida fine Ottocento agli anno ’80 dello scorso secolo., si segnalanodi Stefano Mazzariol,di Andrea Foffi,di Antonio Nocco,sono in programma anche altri eventi: alle 11:30, un confronto tra alcuni dei protagonisti italiani del collezionismo (Stefano Mazzariol, Tony Musumeci, Andrea Foffi, Antonio Nocco in dialogo con Michele Mengoli, Giorgione e Jacopo Giudici); alle 14 il professor Guido Pancani della Fondation Haute Horlogerie di Ginevra presenta, un percorso dalle origini medievali alla rinascita del Made in Italy; alle 15 la presentazione del, dedicato ai quadranti in mostra.