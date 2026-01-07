VO Vintage torna a gennaio con più espositori, storie e cultura dell'antico

(Teleborsa) - VO Vintage
, la manifestazione ospitata alla Fiera di Vicenza da Italian Exhibition Group
, si estende ancora, accogliendo 55 espositori, il 25% in più
rispetto alla scorsa edizione di settembre. La kermesse, in programma dal 16 al 19 gennaio,
prevede un ingresso gratuito, previa registrazione sul sito di manifestazione, per portare gli appassionati di gioielli d'epoca in un viaggio senza tempo, fra i 28 migliori dealer della gioielleria vintage italiani ed esteri e 27 dealer dell’orologeria.
Nella giornata di sabato 17 gennaio
, VO Vintage ha in programma tre appuntamenti
dedicati alla provenienza, alla rarità e alla conservazione dei pezzi storici. Tappa obbligata è la mostra dedicata a una vera icona: il GMT-Master con quadranti Gilt
(1960–1967). Il quadrante Gilt, tecnologia ormai abbandonata, ha segnato un’epoca fra il 1960 ed il 1967, grazie alla lucentezza ed ai toni caldi dell’oro. In mostra ne vengono esposti 15 esemplari
, tutti in ordine cronologico, grazie a prestiti di privati e di dealer. Una mostra completa di memorabilia e materiali pubblicitari storici, curata da Fabrizio Artioli, Marco Di Falco e Andrea Piccinini.
Nell'ambito della gioielleria vintage
, si segnala la presenza di Zagari da Napoli
, quinta generazione di gioiellieri specializzati in vintage signed jewellery, diamanti di taglio antico e pietre di colore, la bergamasca E.L.A. Antichità
, da 25 anni riferimento in Italia per appassionati di gioielleria d’epoca e vintage, I Santi Medici
, spazio d’arte che a La Spezia unisce preziosi d’epoca provenienti da collezioni nobiliari, Italian Vintage Jewellery
, fondata da due gemmologi con esperienze per grandi maison internazionali dei diamanti e della gioielleria, EL&L Finery di Lisa Finkelman van der Plas,
"figlia d’arte" conosciuta per pezzi da collezione unicida fine Ottocento agli anno ’80 dello scorso secolo. Per l’orologeria
, si segnalano Vintage Watches
di Stefano Mazzariol, Vintage Watches and Cars
di Andrea Foffi, Il Quadrante
di Antonio Nocco, Prezioso, Vintage Watches Milano
e Mr. Tempo Prezioso
.Sabato 17 gennaio
sono in programma anche altri eventi: alle 11:30 "Gli stati generali del vintage"
, un confronto tra alcuni dei protagonisti italiani del collezionismo (Stefano Mazzariol, Tony Musumeci, Andrea Foffi, Antonio Nocco in dialogo con Michele Mengoli, Giorgione e Jacopo Giudici); alle 14 il professor Guido Pancani della Fondation Haute Horlogerie di Ginevra presenta Storia dell’orologeria Italiana
, un percorso dalle origini medievali alla rinascita del Made in Italy; alle 15 la presentazione del libro GMT-Master 1675 – The Gilt Era
, dedicato ai quadranti in mostra.