Vinci Airports vede crescere traffico del 2,5%

(Teleborsa) - Vinci Airports
, sacietà che gestisce 70 aeroporti in 14 Paesi, fra cui Lisbona, Porto, Londra Gatwick, Edimburgo, Belfast, ha riportato un aumento del traffico del 2,5% a dicembre
, superando di circa il 9,2% i livelli del 2019.
La crescita di dicembre segna una continua decelerazione sequenziale
rispetto a ottobre (3,9% su base annua) e novembre (2,9% su base annua). In Portogallo, il traffico è aumentato di circa il 4,7%, in Regno Unito dello 0,3%.Per l’intero anno 2025
, il traffico di Vinci Airports è cresciuto di circa il 5% su base annua a 334 milioni di passeggeri (
16 milioni in più rispetto al 2024). Gli aeroporti del Portogallo hanno registrato un aumento del 4,7% su base annua, mentre Gatwick ha subito un calo dell’1,1%.er il secondo trimestre. La capacità dei posti di Gatwick è attualmente a -4,6% per il primo trimestre e 3,6% per il secondo trimestre.