Volkswagen prevede una ripresa del margine operativo nel 2026

(Teleborsa) - Il Gruppo, colosso tedesco dell'automotive, prevede che il fatturato nel 2026 si svilupperà in un intervallo compreso tra lo 0 e il +3% rispetto all'anno precedente, sul presupposto che le attuali tariffe doganali nel commercio internazionale rimangano in vigore. Ildel Gruppo dovrebbe attestarsi tra il 4,0 e il 5,5% (dopo che nel 2025 si è attestato al 2,8%)Nella, il Gruppo prevede un tasso dicompreso tra l'11 e il 12% nel 2026. Il flusso di cassa netto dovrebbe attestarsi tra i 3 e i 6 miliardi di euro. Lanella Divisione Automotive dovrebbe attestarsi tra i 32 e i 34 miliardi di euro nel 2026. Inoltre, continua a perseguire il suo obiettivo di mantenere una solida politica di finanziamento e liquidità."Dopo tre intensi anni di riallineamento all'interno del Gruppo Volkswagen,- ha detto il- Allo stesso tempo, operiamo in un contesto fondamentalmente diverso. Siamo quindi determinati a continuare a perseguire la direzione che abbiamo intrapreso. Un motivo in più per entrare ora nella prossima fase della nostra trasformazione: adattare il nostro modello di business alle nuove condizioni, espandere la nostra presenza regionale, proseguire il nostro lavoro disciplinato sulla riduzione dei costi e fornire prodotti all'avanguardia"."Nel 2026,- ha spiegato - Nel mercato cinese, avvieremo la più grande campagna di prodotti della nostra storia. E stabiliremo traguardi chiave per batterie, software e guida autonoma nel nostro percorso per diventare il leader globale della tecnologia automobilistica".Sarà proposto all'assemblea di giugno undi 5,26 euro per azione privilegiata e di 5,20 euro per azione ordinaria per l'esercizio 2025. Ciò corrisponde a una diminuzione del 17% rispetto ai dati dell'anno precedente. Il dividendo proposto si basa sulla politica dei dividendi invariata, che prevede un rapporto di distribuzione di almeno il 30%. La svalutazione non monetaria per il segmentonon è stata presa in considerazione nella determinazione del dividendo proposto.Il Gruppo Volkswagen ha registrato 321,9 miliardi di euro dinel, in linea con l'anno precedente (324,7 miliardi di euro); 8,9 miliardi di euro dinel 2025, il 53% in meno rispetto al 2024 (19,1 miliardi di euro) con margine operativo del 2,8%. Il calo del risultato operativo è attribuibile ai dazi statunitensi, alle spese relative all'adeguamento della strategia di prodotto Porsche, agli effetti valutari e agli effetti prezzo/mix. Gli effetti positivi derivanti dall'implementazione dei programmi di riduzione dei costi sono stati in grado di compensare parzialmente questi oneri.Inoltre, ha registrato 14,8 miliardi di euro dinel 2025 e 6,4 miliardi di euro di flusso di cassa netto nella Divisione Automotive nel 2025, il 24% in più rispetto al 2024 (5,2 miliardi di euro). Il Gruppo ha terminato l'anno con 9 milioni di, con aumenti significativi in ??Europa (+5%) e Sud America (+10%) che sono stati compensati dai cali previsti dovuti alle difficili condizioni di mercato in Nord America (-12%) e Cina (-6%).