Volkswagen prevede una ripresa del margine operativo nel 2026

(Teleborsa) - Il Gruppo Volkswagen
, colosso tedesco dell'automotive, prevede che il fatturato nel 2026 si svilupperà in un intervallo compreso tra lo 0 e il +3% rispetto all'anno precedente, sul presupposto che le attuali tariffe doganali nel commercio internazionale rimangano in vigore. Il ritorno operativo sulle vendite
del Gruppo dovrebbe attestarsi tra il 4,0 e il 5,5% (dopo che nel 2025 si è attestato al 2,8%)
Nella Divisione Automotive
, il Gruppo prevede un tasso di investimento
compreso tra l'11 e il 12% nel 2026. Il flusso di cassa netto dovrebbe attestarsi tra i 3 e i 6 miliardi di euro. La liquidità netta
nella Divisione Automotive dovrebbe attestarsi tra i 32 e i 34 miliardi di euro nel 2026. Inoltre, continua a perseguire il suo obiettivo di mantenere una solida politica di finanziamento e liquidità.
"Dopo tre intensi anni di riallineamento all'interno del Gruppo Volkswagen, stiamo assistendo a progressi tangibili
- ha detto il CEO Oliver Blume
- Allo stesso tempo, operiamo in un contesto fondamentalmente diverso. Siamo quindi determinati a continuare a perseguire la direzione che abbiamo intrapreso. Un motivo in più per entrare ora nella prossima fase della nostra trasformazione: adattare il nostro modello di business alle nuove condizioni, espandere la nostra presenza regionale, proseguire il nostro lavoro disciplinato sulla riduzione dei costi e fornire prodotti all'avanguardia".
"Nel 2026, lanceremo una mobilità elettrica accessibile con tecnologia premium
- ha spiegato - Nel mercato cinese, avvieremo la più grande campagna di prodotti della nostra storia. E stabiliremo traguardi chiave per batterie, software e guida autonoma nel nostro percorso per diventare il leader globale della tecnologia automobilistica".
Sarà proposto all'assemblea di giugno un dividendo
di 5,26 euro per azione privilegiata e di 5,20 euro per azione ordinaria per l'esercizio 2025. Ciò corrisponde a una diminuzione del 17% rispetto ai dati dell'anno precedente. Il dividendo proposto si basa sulla politica dei dividendi invariata, che prevede un rapporto di distribuzione di almeno il 30%. La svalutazione non monetaria per il segmento Porsche
non è stata presa in considerazione nella determinazione del dividendo proposto.
Il Gruppo Volkswagen ha registrato 321,9 miliardi di euro di fatturato
nel 2025
, in linea con l'anno precedente (324,7 miliardi di euro); 8,9 miliardi di euro di risultato operativo
nel 2025, il 53% in meno rispetto al 2024 (19,1 miliardi di euro) con margine operativo del 2,8%. Il calo del risultato operativo è attribuibile ai dazi statunitensi, alle spese relative all'adeguamento della strategia di prodotto Porsche, agli effetti valutari e agli effetti prezzo/mix. Gli effetti positivi derivanti dall'implementazione dei programmi di riduzione dei costi sono stati in grado di compensare parzialmente questi oneri.
Inoltre, ha registrato 14,8 miliardi di euro di risultato operativo prima degli effetti straordinari
nel 2025 e 6,4 miliardi di euro di flusso di cassa netto nella Divisione Automotive nel 2025, il 24% in più rispetto al 2024 (5,2 miliardi di euro). Il Gruppo ha terminato l'anno con 9 milioni di veicoli venduti
, con aumenti significativi in ??Europa (+5%) e Sud America (+10%) che sono stati compensati dai cali previsti dovuti alle difficili condizioni di mercato in Nord America (-12%) e Cina (-6%).