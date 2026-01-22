Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Nuovo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che guadagna bene e porta a casa un +1,21%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 49.516,9. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 48.563,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 48.048,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)