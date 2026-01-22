Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CHF, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9316. Supporto a 0,927. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9362.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)