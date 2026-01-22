Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
La giornata del 21 gennaio chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,2%.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 185,96, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 188,44.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)