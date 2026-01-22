Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,46%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 31.658,2. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 30.517,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 30.090,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)