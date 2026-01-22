Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dell'1,18%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.942,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.518,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.660,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)