Milano 9:39
44.840 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:39
10.211 +0,72%
24.861 +1,22%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dell'1,18%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.942,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.518,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.660,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```