Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,91%.

Nel breve periodo, il Nasdaq Composite presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 23.659,3 e supporto a 23.083,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 24.235.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
