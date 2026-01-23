Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,91%.
Nel breve periodo, il Nasdaq Composite presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 23.659,3 e supporto a 23.083,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 24.235.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)