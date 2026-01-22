Milano 9:40
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,1%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13.369,8. Primo supporto visto a 13.050,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 12.943,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
