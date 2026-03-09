Milano 10:15
Fondo Apollo chiude il deal per la maggioranza dell'Atletico Madrid

Club spagnolo valutato circa 2,5 miliardi

Finanza
(Teleborsa) - Apollo Sports Capital, divisione di investimento sportivo del fondo statunitense Apollo, completerà l'acquisizione del 55% del club calcistico spagnolo Atletico Madrid il 12 marzo. Lo ha riferito lunedì il quotidiano spagnolo Expansion.

Lo scorso novembre Apollo Sports Capital aveva accettato di diventare l'azionista di maggioranza del club iberico. Secondo fonti raggiunte da Reuters l'accordo avrebbe valutato il club a circa 2,5 miliardi di euro.

Secondo quanto stabilito dal deal, nell’ambito di una partnership di lungo termine, il CEO Miguel Ángel Gil e il presidente Enrique Cerezo continueranno a guidare l’Atlético Madrid ricoprendo le attuali cariche e rimarranno azionisti, garantendo la continuità di visione e leadership.
