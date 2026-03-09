Fondo Apollo chiude il deal per la maggioranza dell'Atletico Madrid

Apollo

(Teleborsa) -, divisione di investimento sportivo del fondo statunitense, completerà l'del club calcistico spagnoloil 12 marzo. Lo ha riferito lunedì il quotidiano spagnolo Expansion.Lo scorsoApollo Sports Capital aveva accettato di diventare l'del club iberico. Secondo fonti raggiunte da Reuters l'accordo avrebbe valutato il club a circa 2,5 miliardi di euro.Secondo quanto stabilito dal deal, nell’ambito di una, il CEOe il presidentecontinueranno a guidare l’Atlético Madrid ricoprendo le attuali cariche e rimarranno azionisti, garantendo ladi visione e leadership.