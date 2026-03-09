Fondo Apollo chiude il deal per la maggioranza dell'Atletico Madrid

(Teleborsa) - Apollo Sports Capital
, divisione di investimento sportivo del fondo statunitense Apollo
, completerà l'acquisizione del 55%
del club calcistico spagnolo Atletico Madrid
il 12 marzo. Lo ha riferito lunedì il quotidiano spagnolo Expansion.
Lo scorso novembre
Apollo Sports Capital aveva accettato di diventare l'azionista di maggioranza
del club iberico. Secondo fonti raggiunte da Reuters l'accordo avrebbe valutato il club a circa 2,5 miliardi di euro.
Secondo quanto stabilito dal deal, nell’ambito di una partnership di lungo termine
, il CEO Miguel Ángel Gil
e il presidente Enrique Cerezo
continueranno a guidare l’Atlético Madrid ricoprendo le attuali cariche e rimarranno azionisti, garantendo la continuità
di visione e leadership.