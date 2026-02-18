Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 22:00
24.899 +0,80%
Dow Jones 22:02
49.663 +0,26%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,26%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.663,03 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,26% e termina la sessione a 49.663,03 punti.
