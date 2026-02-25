Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 22:00
25.329 +1,41%
Dow Jones 22:03
49.482 +0,63%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,63%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.482,34 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,63% e termina la sessione a 49.482,34 punti.
