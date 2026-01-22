Ciclone Harry nel sud Italia: Generali vara misure straordinarie a sostegno di clienti e agenti

(Teleborsa) -conintervengono a sostegno di clienti e agenti colpiti dalche ha interessato il Sud Italia in questi giorni. Per una celere gestione dei sinistri – fa sapere Generali in una nota – sono stati attivati sin da subito gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi estremiIn particolare, è stato messo a disposizione degli Agenti e dei Clienti delle zone colpite dal ciclone, il numero verde 800 867 222, dedicato alle informazioni e denunce dei sinistri legate a questa specifica situazione.Tale canale telefonico si aggiunge a quelli già esistenti, oltre ai servizi offerti dalle Agenzie e all'attivazione della rete dei periti fiduciari e dei risanatori per la gestione tempestiva dei danni. È in corso – si legge nella nota – un'attività di contatto capillare con tutte le Agenzie del territorio interessato per l'individuazione di tutte le specifiche esigenze, che potranno comunque essere segnalate all'indirizzo email eventinaturali@generali.com.Attraverso lo specificoGenerali interviene direttamente sul posto con la presenza di personale qualificato della Compagnia e le reti fiduciarie di periti e tecnici per un primo accertamento dei danni della zona colpita. Successivamente, lavorando a stretto contatto con gli agenti del territorio, il Team offre assistenza ai clienti e coordina le operazioni di intervento. Grazie alla collaborazione con diversi partner specializzati,dispone di un portafoglio di servizi e soluzioni specifiche, per proporre immediatamente al cliente operazioni di ripristino o di riparazione dei beni.I servizi si differenziano in caso di danni ad abitazioni, imprese, auto: dalla pulizia abitazione con il supporto di network di artigiani, al ripristino di locali e macchinari; dalla messa in sicurezza del materiale non danneggiato, all'intervento di riparatori specializzati; dal temporary shop per le merci riparate o salvate, all'erogazione di un anticipo sull'indennizzo.