Generali, Donnet: risultati record 2025 concludono con successo primo anno del piano

(Teleborsa) - "I risultati record raggiunti nel 2025 concludono con successo il primo anno del nostro piano strategico
Lifetime Partner 27: Driving Excellence e confermano la continua creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. In un contesto ancora caratterizzato da grande incertezza, abbiamo ulteriormente rafforzato il nostro ruolo di autentico Partner di Vita per tutti i clienti, offrendo loro protezione, serenità e stabilità". Lo ha detto il Group CEO
di Generali
, Philippe Donnet
, commentano i risultati 2025
.
"L'attenzione all'eccellenza nelle competenze core si riflette nell'ottima performance del Danni, grazie a un'elevata redditività tecnica, e nella più alta raccolta netta Vita a livello europeo, a dimostrazione della leadership di Generali in questo segmento e dell'alta qualità della nuova produzione - ha aggiunto - Anche l'Asset & Wealth Management ha rafforzato la propria crescita, con solidi flussi netti. Stiamo inoltre accelerando la trasformazione del modello operativo
di Gruppo attraverso l'ampia adozione dell'AI, della digitalizzazione e dell'automazione, e siamo molto soddisfatti dell'ottimo avanzamento verso i nostri ambiziosi target di sostenibilità".
"Grazie a questi eccellenti risultati e alla posizione patrimoniale estremamente solida, e in linea con il chiaro impegno a garantire ai nostri azionisti rendimenti sempre più alti
, proponiamo ancora una volta un dividendo per azione in aumento e il lancio del buyback da 500 milioni di euro per il 2026 - ha detto Donnet - Le nostre persone restano l'elemento fondamentale dietro al successo del Gruppo, e desidero pertanto ringraziare sinceramente tutti i colleghi e gli agenti per questo straordinario avvio del piano strategico".