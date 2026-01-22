Lindbergh, CFO SIM subentra a Integrae SIM come EGA e Specialist

(Teleborsa) - Lindbergh
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha reso nota la risoluzione per mutuo consenso
dei contratti
di Euronext Growth Advisor e di Operatore Specialista con Integrae SIM
, che rimarrà in carica fino al 25 gennaio 2026 incluso.
Gli incarichi
di Euronext Growth Advisor, di Operatore Specialista e di Corporate Broker sono stati conferiti a CFO SIM
con efficacia dal 26 gennaio 2026. Integrae SIM continuerà a ricoprire il ruolo di Corporate Broker.