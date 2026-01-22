Milano 16:37
Lindbergh, CFO SIM subentra a Integrae SIM come EGA e Specialist

(Teleborsa) - Lindbergh, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha reso nota la risoluzione per mutuo consenso dei contratti di Euronext Growth Advisor e di Operatore Specialista con Integrae SIM, che rimarrà in carica fino al 25 gennaio 2026 incluso.

Gli incarichi di Euronext Growth Advisor, di Operatore Specialista e di Corporate Broker sono stati conferiti a CFO SIM con efficacia dal 26 gennaio 2026. Integrae SIM continuerà a ricoprire il ruolo di Corporate Broker.
