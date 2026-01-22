Mattinata tonica per Deutsche Borse e Allfunds Group dopo l'accordo per l'acquisizione da 5,3 miliardi

Deutsche Borse

Allfunds Group

(Teleborsa) -per le azioni didopo l'della società di gestione patrimoniale da parte del gruppo tedesco.Deutsche Borse, infatti, ha raggiunto un accordo per un'per un corrispettivo di circa 5,3 miliardi di euro.Secondo i termini dell'accordo, si legge in una nota congiunta, ciascun azionista di Allfunds avrà diritto a, composti da 6,00 euro per azione Allfunds in contanti; più 0,0122 nuove azioni DB per Azione Allfunds, pari a 2,60 euro per azione Allfunds, sulla base del prezzo medio ponderato per il volume di 213,40 euro per azione DB negoziata su XETRA per il periodo di dieci giorni conclusosi il 26 novembre 2025 (ultimo giorno lavorativo prima della data dell'annuncio ad hoc effettuato da DB in merito all'acquisizione il 27 novembre 2025); più un dividendo in contanti fino a 0,20 euro per azione Allfunds per l'esercizio finanziario 2025, da pagare da Allfunds a maggio 2026.Il corrispettivo complessivo dell'operazione implica undel 32,5% rispetto al prezzo di chiusura di 6,64 euro per azione Allfunds alla chiusura delle contrattazioni del 26 novembre 2025 e del 40,3% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 6,27 euro per azione Allfunds per il trimestre conclusosi il 26 novembre 2025.Se l'acquisizione diventerà efficace, aggiungono le società, gli azionisti di Allfunds riceveranno circa 7,3 milioni di nuove azioni Deutsche Borse, corrispondenti a circa ilemesso dal gruppo tedesco escluse le azioni proprie.L'acquisizione, sottolineano le parti, "rappresenta un'opportunità estremamente interessante per creare un, che combinerà la presenza globale complementare delle società con la forza distributiva di Allfunds e le capacità di custodia e regolamento del segmento Clearstream Fund Services di DBAG".DB ritiene che il Gruppo Combinato sarà in grado di realizzareante imposte annue a regime di circa 60 milioni, pari a circa il 15% della base di costo combinata prevista di Allfunds e DBAG Funds, insieme aannui a regime sulle spese in conto capitale di circa 30 milioni.