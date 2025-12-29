Mare Group e Borgosesia lanciano EasyGo, search fund per il passaggio generazionale delle PMI digitali

Mare Group

(Teleborsa) -hanno annunciato il lancio di, un search fund dedicato all’acquisizione e al rilancio industriale dicon solide basi produttive, chiamate ad affrontare fasi di discontinuità come il passaggio generazionale, con un focus sull’ambito digitale. L’operazione prevede un aumento di capitale iniziale fino ae la nomina diad Amministratore Delegato del veicolo.EasyGo nasce con l’obiettivo di garantiree di favorire la crescita delleattraverso l’integrazione di competenze tecnologiche, industriali e manageriali. Il progetto vede il coinvolgimento strategico di Borgosesia, specializzata nella gestione di passaggi generazionali e riorganizzazioni complesse (Special Opportunities), e l’apporto delle competenze tecnologiche e di business di Mare Group. Quest’ultima deterrà la maggioranza nella governance del veicolo, allineandola alla strategia di gruppo.A supporto dell’operazione,– parte dele ideatore del veicolo – agirà come partner e advisor finanziario, mettendo a disposizione competenze in Capital Markets (Equity, Debt e M&A). Si tratta del secondo progetto di search fund seguito da illimity dopo l’esperienza con, confermando l’impegno nello sviluppo di iniziative innovative sul mercato italiano.Ildi EasyGo sarà composto da(Presidente), Francesco Intorcia (AD) e(Consigliere). È già in corso la valutazione per l’di unacon forte potenziale di integrazione industriale con Mare Group, trasformando la criticità del passaggio generazionale in un’opportunità di crescita scalabile.L’fino a 7,5 milioni sarà sottoscritto per 0,6 milioni dal Gruppo Borgosesia e per la restante parte da un club deal di investitori da individuare, a conferma della fiducia nel progetto e nella solidità del piano di rilancio. L’accordo prevede inoltre meccanismi per l’eventuale acquisizione del veicolo da parte di Mare Group entro il primo semestre 2026.L’operazione si inserisce in unapiù ampia che, una volta stabilizzata la gestione e completato il passaggio di consegne, punta all’integrazione della società acquisita nel perimetro di Mare Group, generando sinergie industriali e commerciali.