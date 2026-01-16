Kloeckner & Co vola in Borsa: Worthington Steel pronta a lanciare Opa da 2,4 miliardi

Kloeckner & Co

Worthington Steel

(Teleborsa) - Ancora in rally, azienda tedesca tra i maggiori distributori di acciaio e metalli al mondo, dopo che l'americanaha fatto sapere che lancerà un'sulla società in un'operazione valutata circa. Il titolo dell'azienda è salito in borsa di circa il 28%.Già un mese fa l'azienda aveva fatto un primo balzo sui mercati dopo la conferma dellecon la società statunitense.Si conferma quindi interesse degli investitori, dato che la potenziale acquisizione segnerebbe un importanteneldella lavorazione dei