BENTELER acquisisce ioki da Deutsche Bahn

(Teleborsa) - Il Gruppo BENTELER acquisisce ioki, principale player europeo nelle soluzioni di mobilità basate su software, da Deutsche Bahn. Le due aziende hanno firmato il relativo accordo, i cui dettagli resteranno confidenziali. Il completamento della transazione è previsto a breve.

Con questa acquisizione, HOLON, ioki e Benteler Mobility danno vita al primo full-service provider europeo per la mobilità autonoma. HOLON realizza lo shuttle urbano autonomo HOLON; ioki porta la piattaforma e la tecnologia di routing per servizi on-demand e l’integrazione con il trasporto pubblico; Benteler Mobility mette a disposizione servizi operativi e soluzioni di finanziamento per flotte autonome.

“L’acquisizione unisce l’esperienza manifatturiera di HOLON e le capacità operative di Benteler Mobility con le soluzioni di piattaforma digitale di ioki: hardware, servizi e software in un’unica proposta”, ha dichiarato Ralf Göttel, CEO del Gruppo BENTELER. “Questo approccio integrato è unico nel nostro settore. Semplifica radicalmente l’implementazione e la gestione dei veicoli autonomi per i clienti. Accanto al nostro core business nella lavorazione dei metalli, BENTELER evolve strategicamente per diventare un riferimento nella mobilità autonoma.”

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)
