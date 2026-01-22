Piazza Affari: andamento sostenuto per Brembo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, con una variazione percentuale del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brembo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il re dei sistemi frenanti
rispetto all'indice.
Il grafico a breve di Brembo
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 10,05 Euro e supporto stimato a quota 9,95. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 10,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)