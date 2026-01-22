Piazza Affari: andamento sostenuto per Brembo

azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 2,30%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 10,05 Euro e supporto stimato a quota 9,95. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 10,14.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)