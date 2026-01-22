Milano 9:44
Piazza Affari: andamento sostenuto per Brembo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con una variazione percentuale del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brembo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il re dei sistemi frenanti rispetto all'indice.


Il grafico a breve di Brembo mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 10,05 Euro e supporto stimato a quota 9,95. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 10,14.

