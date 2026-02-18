Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brembo

(Teleborsa) - Avanza l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, che guadagna bene, con una variazione del 2,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brembo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo del re dei sistemi frenanti
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 11,01 Euro con primo supporto visto a 10,69. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)