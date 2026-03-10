Piazza Affari: ingrana la marcia Banca MPS

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'istituto di Rocca Salimbeni
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Banca Monte dei Paschi
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,313 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,262.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)