Milano 14:55
45.003 +1,16%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 14:55
10.193 +0,54%
Francoforte 14:55
24.852 +1,18%

Piazza Affari: scatto rialzista per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
In forte aumento il settore costruzioni a Milano, che con il suo +3,18% avanza a quota 75.029 punti.
