Rc auto: nel Lazio rincari per oltre 50.000 automobilisti

(Teleborsa) - Il nuovo anno si apre con unasecondo l’osservatorio, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025,e, di conseguenza, quest’anno vedranno aumentare il costo dell’RC auto.; i dati dell’osservatorio di Facile.it hanno messo in luce che, a dicembre 2025, ilA livello provinciale i premi medi sono scesi in tutte le aree della regione, ad eccezione delle province di Frosinone e Viterbo, dove, invece, sono aumentati rispettivamente del +1% e del +1,6%."Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte", spiega A. "Il calo della frequenza dei sinistri, ad esempio, potrebbe portare ad una maggiore stabilità sul fronte dei prezzi. Di contro, il valore medio dei sinistri è ancora elevato e pesa sui conti delle imprese di assicurazioni; dal primo gennaio, inoltre, è aumentata l’imposta che grava sulle garanzie di assistenza stradale e infortuni conducente e questo potrebbe far lievitare il conto finale".Da un lato, quindi,che, secondo l’analisi di Facile.it, in Sardegna è diminuita del 17% rispetto all’anno precedente; dall’altro, invece, gli assicurati dovranno fare i conti con l’aumento dell’imposta che grava sulle garanzie accessorie 'infortuni del conducente' e 'assistenza stradale', che dal primo gennaio 2026 è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.Guardando i dati a livello territoriale emerge che. Seguono nella graduatoria le province di Roma, Rieti e Frosinone; chiude la classifica regionale la provincia di Latina.Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti laziali che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa;Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che,; tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,62%.Guardando infine alla professione dell’assicuratoche, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,22%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli insegnanti (2,18%) e gli impiegati in azienda (1,94%).