Banca Popolare del Lazio, Maria Serena Angelini cooptata in CdA

(Teleborsa) - Laha reso noto che la Banca d'Italia ha comunicato l'esito positivo della valutazione di idoneità di. Il consiglio aveva già accertato il possesso da parte di Angelini dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché il rispetto del criterio di correttezza, valutazione che ha ricevuto positivo riscontro anche da parte dell'Autorità di Vigilanza.Il CdA provvederà alla nomina del nuovo amministratore nella prossima seduta programmata per l'11 marzo. Angelini,, "vanta un solido curriculum professionale e competenze che rappresentano un valore aggiunto per il percorso di crescita della banca", si legge in una nota. Il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione contribuisce a rafforzare ulteriormente la governance e il ruolo della Banca Popolare del Lazio sul territorio.