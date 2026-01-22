Terna, Standard Ethics conferma il rating "EE+"

Terna

(Teleborsa) -, primaria agenzia internazionale di rating non finanziari, ha confermato oggi ail Corporate Rating “EE+” (corrispondente al grado di valutazione ‘Very Strong’) che posiziona la società guidata da Giuseppina Di Foggia nella fascia migliore, “Sustainable”, e ai vertici del settore di riferimento, “Utilities”.In particolare, si legge in una nota, Standard Ethics ha riconosciuto a Terna,annunciati nell’aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028, un, garantendo al tempo stesso una just transition, equa e inclusiva. Standard Ethics, inoltre, attraverso la sua metodologia di valutazione, ha sottolineato che "la sostenibilità rimane un tema strategico" per Terna, con oltre il 99% degli investimenti del Piano Industriale considerato sostenibile secondo i criteri di ammissibilità introdotti dalla Tassonomia Europea.Standard Ethics ha messo in rilievo, nell’ambito del Piano di Sostenibilità di Terna, "l'impegno a definire un Science Based Target for Nature e un target Net Zero Science Based" al 2050. L’agenzia di rating ESG ha infine evidenziato come Terna abbia adottato da tempo un modello di governance e gestione delle tematiche di sostenibilità, un sistema di gestione dei rischi ESG (anche climatici) e una rendicontazione non-finanziaria allineati alle indicazioni internazionali dell’ONU, dell’OCSE e dell’Unione Europea, oltre che conformi alle best practice del settore.La valutazione di Standard Ethics ha inoltre permesso a Terna di aggiudicarsi nel 2025, per il terzo anno consecutivo, il “Best ESG Rating Award”, riconoscimento dedicato alle aziende che si sono distinte per le migliori performance in ambito ambientale, sociale e di governance.Al giudizio di Standard Ethics si aggiunge anche la recentedi Terna da parte di un’altra agenzia di rating non finanziari: ISS ESG ha confermato il Gruppo ai vertici del settore “Gas and Electricity Network Operators” con lo status “Prime”, riconosciuto alle società che si distinguono per le loro performance ESG. A Terna è stato inoltre confermato il rating B+ (ad oggi, il più alto del suo settore, in una scala che va da ‘D-’ ad ‘A+’). Tra le aree di eccellenza di Terna individuate dall’agenzia ISS ESG vi sono, tra le altre, “Equal opportunities and non-discrimination”, “Environmental management system”, “Disclosure of climate change risks and mitigation strategy” e “Reliability of the power grid”.Terna è stata recentemente riconfermata anchesecondo il questionario “Climate Change” di CDP (ex Carbon Disclosure Project), organizzazione globale no-profit specializzata nella rendicontazione ambientale e nella valutazione delle performance e delle strategie sul clima adottate dalle società. La valutazione ‘A-’ attribuita al Gruppo lo posiziona nella fascia “Leadership”. Tra i punti di forza di Terna sottolineati da CDP vi sono la governance aziendale della questione climatica, il livello di gestione e disclosure delle emissioni di gas serra e la presenza di target ambiziosi di riduzione dell’impronta carbonica del Gruppo.Questi risultati internazionali rafforzano ulteriormente la leadership globale di Terna nella sostenibilità, riconosciuta nel 2025 anche da altre due agenzie di rating non finanziari, S&P Global e Sustainalytics, le cui valutazioni hanno posizionato Terna al vertice del settore di riferimento. Tali riconoscimenti hanno reso possibile la conferma della presenza di Terna nei principali indici ESG internazionali, tra i quali: “Dow Jones Sustainability Index”, “Euronext Sustainable”, “MIB ESG”, “Stoxx Global ESG Leaders” e “FTSE4Good”.