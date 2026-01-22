Turismo, Santanchè apre la due giorni del terzo Forum Internazionale del settore a Milano

(Teleborsa) - È conto alla rovescia per il Terzo Forum Internazionale del Turismo
, promosso dal Ministero del Turismo
e realizzato con ENIT
, che si terrà domani e dopodomani presso il Palazzo del Ghiaccio a Milano, a partire dalle ore 14:00.
In apertura dell'evento, alle 13:30, il ministro del Turismo Daniela Santanchè
terrà un punto stampa per illustrare le prospettive del settore, con particolare attenzione al boom registrato nel 2025, ai dati e al rapporto relativo ai piccoli Comuni, a cura del Ministero del Turismo.
Il Forum si concentrerà sul tema dell’undertourism
, coinvolgendo ospiti illustri, sindaci e rappresentanti delle associazioni di categoria.
In apertura, il collegamento video del presidente del Consiglio Giorgia Meloni
e i saluti istituzionali del sindaco di Milano Giuseppe Sala
, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente del Senato Ignazio La Russa.
Tra gli interventi previsti, spiccano quelli del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del commissario europeo alle Politiche regionali Raffaele Fitto e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Nel corso della prima giornata anche il sondaggio sui piccoli centri presentato da Alessandra Ghisleri.
La chiusura dell'evento, prevista per sabato 24 gennaio
, vedrà la firma di un protocollo sul turismo sostenibile e sicuro, tra il Ministero del Turismo, il Viminale e i Comuni firmatari della Carta di Amalfi.
La manifestazione si preannuncia come un’importante occasione di confronto per evidenziare la centralità del turismo italiano e promuovere un approccio sostenibile che valorizzi anche i piccoli centri, considerando che – come ricorda spesso il ministro Santanchè – "il 75% dei turisti si concentra sul 4% del territorio nazionale
".