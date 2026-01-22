Turismo, Santanchè apre la due giorni del terzo Forum Internazionale del settore a Milano

(Teleborsa) - È conto alla rovescia per il, promosso dale realizzato con, che si terràIn apertura dell'evento, alle 13:30, ilterrà un punto stampa per illustrare le prospettive del settore, con particolare attenzione al boom registrato nel 2025, ai dati e al rapporto relativo ai piccoli Comuni, a cura del Ministero del Turismo.Il Forum si concentrerà sul tema dell’, coinvolgendo ospiti illustri, sindaci e rappresentanti delle associazioni di categoria.In apertura, il collegamento video del presidente dele i saluti istituzionali del, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente del Senato Ignazio La Russa.Tra gli interventi previsti, spiccano quelli del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del commissario europeo alle Politiche regionali Raffaele Fitto e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.Nel corso della prima giornata anche il sondaggio sui piccoli centri presentato daLa chiusura dell'evento, prevista per, vedrà la firma di un protocollo sul turismo sostenibile e sicuro, tra il Ministero del Turismo, il Viminale e i Comuni firmatari della Carta di Amalfi.La manifestazione si preannuncia come un’importante occasione di confronto per evidenziare la centralità del turismo italiano e promuovere un approccio sostenibile che valorizzi anche i piccoli centri, considerando che – come ricorda spesso il ministro Santanchè – "".