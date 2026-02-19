Nexans cresce oltre le stime nel 2025, ma il titolo cede sulle previsioni di cassa per il 2026

(Teleborsa) - Nexans
ha presentato per l'esercizio 2025
una crescita organica eccezionale dell'8,3%, un dato ben superiore alle linee guida di medio termine. Il produttore globale di sistemi di cavi ha registrato vendite standard per 6,1 miliardi di euro
e un EBITDA rettificato
di 728 milioni di euro, in crescita del 27,3% rispetto all'anno precedente.
Nonostante la solidità dei numeri, il titolo Nexans sta registrando una flessione superiore al 7% sui mercati. A pesare sulla fiducia degli investitori è stata la guidance
sul flusso di cassa libero
per il 2026, stimata tra 210 e 310 milioni di euro. Questa proiezione è risultata inferiore sia ai 344 milioni generati nel 2025, sia alle aspettative degli analisti, che puntavano a circa 366 milioni. La società ha attribuito questo calo ai cicli dei pagamenti nel settore della trasmissione e alla transizione del progetto Great Sea Interconnector
verso altre commesse in portafoglio.
Sul fronte strategico
, il 2025 ha segnato una tappa fondamentale per il riposizionamento del Gruppo. Il CEO Julien Hueber ha annunciato l'avvio di trattative esclusive per la cessione di Autoelectric
, operazione che dovrebbe concludersi a metà 2026 completando definitivamente la rotazione del portafoglio verso il settore dell'elettrificazione. Parallelamente, Nexans ha rafforzato la propria presenza internazionale attraverso le acquisizioni di Cables RCT
in Spagna ed Electro Cables
in Canada.
L'utile netto complessivo
è salito a 358 milioni di euro
(+26,6%), spingendo il Gruppo a proporre un dividendo di 2,90 euro per azione, con un incremento dell'11,5% rispetto al 2024. Per il 2026, Nexans prevede un EBITDA rettificato tra 730 e 810 milioni di euro, anticipando un primo semestre più debole rispetto alla seconda parte dell'anno, ma confermando la fiducia nel proprio modello di "Pure Player" dell'elettrificazione globale.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)