Nexans cresce oltre le stime nel 2025, ma il titolo cede sulle previsioni di cassa per il 2026

Nexans

(Teleborsa) -ha presentato per l'una crescita organica eccezionale dell'8,3%, un dato ben superiore alle linee guida di medio termine. Il produttore globale di sistemi di cavi ha registrato vendite standard pere undi 728 milioni di euro, in crescita del 27,3% rispetto all'anno precedente.Nonostante la solidità dei numeri, il titolo Nexans sta registrando una flessione superiore al 7% sui mercati. A pesare sulla fiducia degli investitori è stata lasulper il 2026, stimata tra 210 e 310 milioni di euro. Questa proiezione è risultata inferiore sia ai 344 milioni generati nel 2025, sia alle aspettative degli analisti, che puntavano a circa 366 milioni. La società ha attribuito questo calo ai cicli dei pagamenti nel settore della trasmissione e alla transizione del progettoverso altre commesse in portafoglio.Sul, il 2025 ha segnato una tappa fondamentale per il riposizionamento del Gruppo. Il CEO Julien Hueber ha annunciato l'avvio di trattative esclusive per la cessione di, operazione che dovrebbe concludersi a metà 2026 completando definitivamente la rotazione del portafoglio verso il settore dell'elettrificazione. Parallelamente, Nexans ha rafforzato la propria presenza internazionale attraverso le acquisizioni diin Spagna edin Canada.L'è salito a(+26,6%), spingendo il Gruppo a proporre un dividendo di 2,90 euro per azione, con un incremento dell'11,5% rispetto al 2024. Per il 2026, Nexans prevede un EBITDA rettificato tra 730 e 810 milioni di euro, anticipando un primo semestre più debole rispetto alla seconda parte dell'anno, ma confermando la fiducia nel proprio modello di "Pure Player" dell'elettrificazione globale.